موعد مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية 2019

المواطن - مروة نبيل

تُقام 3 مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المُقامة حاليًا في مصر.

مباريات اليوم

وستنطلق مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية 2019، بمواجهة منتخب موريتانيا الأول لكرة القدم ونظيره الأنجولي ضمن منافسات المجموعة الثانية، عند الساعة الخامسة ونصف مساء بتوقيت السعودية على استاد السويس.

وفي مواجهة قوية، يلعب المنتخب الكاميروني الأول لكرة القدم مع الغاني على استاد الإسماعيلية في إطار مواجهات المجموعة السادسة، وستنطلق المباراة عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية.

وتُختتم مباريات اليوم في الجولة الثانية، بمباراة منتخب بنين الأول لكرة القدم ونظيره غينيا بيساو ضمن منافسات المجموعة السادسة، ومن المُقرر أن تُقام عند الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية، على استاد الإسماعيلية.

كأس الأمم الأفريقية 2019

وتأمل المنتخبات تحقيق نتائج إيجابية في مباريات اليوم بالجولة الثانية، أملًا في خطف بطاقة التأهل مبكرًا إلى منافسات الدور التالي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 دون الحاجة إلى الانتظار لمواجهات الجولة الثالثة والأخيرة.

وضمنت منتخبات مصر ونيجيريا والجزائر والمغرب التأهل رسميًا إلى منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بعدما نجحوا في تحقيق الفوز في أول جولتين.