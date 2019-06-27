موعد مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية 2019

المواطن - مروة نبيل

تُقام 3 مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المُقامة حاليًا في مصر.

مباريات اليوم

وستنطلق مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية 2019، بمواجهة منتخب مدغشقر الأول لكرة القدم ونظيره البوروندي ضمن منافسات المجموعة الثانية، عند الساعة الخامسة ونصف مساء بتوقيت السعودية على استاد الإسكندرية.

وفي مواجهة من العيار الثقيل، يلعب المنتخب السنغالي الأول لكرة القدم مع نظيره الجزائري على ملعب الدفاع الجوي في إطار مواجهات المجموعة الثالثة، وستنطلق المباراة عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية.

وتُختتم مباريات اليوم في الجولة الثانية، بمباراة المنتخب الكيني الأول لكرة القدم ونظيره التنزاني ضمن منافسات المجموعة الثالثة أيضًا، ومن المُقرر أن تُقام عند الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية، على ملعب الدفاع الجوي.

كأس الأمم الأفريقية 2019

وتأمل المنتخبات تحقيق نتائج إيجابية في مباريات اليوم بالجولة الثانية، أملًا في خطف بطاقة التأهل مبكرًا إلى منافسات الدور التالي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 دون الحاجة إلى الانتظار لمواجهات الجولة الثالثة والأخيرة.

وضمن منتخبا مصر ونيجيريا التأهل رسميًا إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بعدما حققا الفوز في أول جولتين.