موعد مباريات كأس الأمم الإفريقية اليوم

المواطن - مروة نبيل

تُقام 3 مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 المُقامة حاليًا في مصر.

مباريات اليوم

وستنطلق مباريات اليوم في كأس الأمم الإفريقية 2019، بمواجهة منتخب تونس الأول لكرة القدم ونظيره المالي ضمن منافسات المجموعة الثانية، عند الساعة الخامسة ونصف مساء بتوقيت السعودية على استاد السويس.

وفي مواجهة من العيار الثقيل، يلعب المنتخب المغربي الأول لكرة القدم مع كوت ديفوار على استاد السلام في إطار مواجهات المجموعة الثالثة، وستنطلق المباراة عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية.

وتُختتم مباريات اليوم في الجولة الثانية، بمباراة منتخب جنوب إفريقيا الأول لكرة القدم ونظيره الناميبي ضمن منافسات المجموعة الثالثة أيضًا، ومن المُقرر أن تُقام عند الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية، على استاد السلام.

كأس الأمم الإفريقية 2019

وتأمل المنتخبات تحقيق نتائج إيجابية في مباريات اليوم بالجولة الثانية، أملًا في خطف بطاقة التأهل مبكرًا إلى منافسات الدور التالي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 دون الحاجة إلى الانتظار لمواجهات الجولة الثالثة والأخيرة.

وضمنت منتخبات مصر ونيجيريا والجزائر التأهل رسميًا إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعدما نجحوا في تحقيق الفوز في أول جولتين.