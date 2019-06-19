موكب الأمير وليام وزوجته كيت يصدم امرأة مسنّة

المواطن - متابعة

نُقلت امرأة مُسنّة إلى المستشفى وهي تُعاني إصابات بالغة بعدما صدمتها دراجة نارية تابعة للشرطة المرافقة لموكب الأمير البريطاني وليام وزوجته كيت.

وكان موكب دوق ودوقة كمبردج في طريقه من لندن إلى وندسور بعد ظهر الاثنين عندما وقع الحادث. وقالت الشرطة إن المسنة التي تُدعى إيرين مايور وهي في الثمانينات من العمر، في حالة حرجة لكنها مستقرة.

ونقلت مصادر صحفية عن شهود قولهم إن الشرطة المرافقة للموكب كانت في الجانب الخطأ من الطريق لإخلائه من السيارات من أجل مرور الموكب عندما وقع الحادث.

وقال المكتب المستقل المعني بمراقبة سلوك الشرطة، وهي جهة رقابة على الشرطة البريطانية، إنه يحقق في الأمر.

بدورها أوضحت متحدثة باسم الأميرين إنهما قلقان وحزينان بشدة لسماعهما بأمر الحادث، وزار أحد الموظفين التابعين لهما المرأة المسنة وقدّم لها الزهور، وأضافت المتحدثة ”عبّر الأميران عن أطيب تمنياتهما لإيرين وأسرتها وسيبقيان على اتصال خلال كل مرحلة من تعافيها“.