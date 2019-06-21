ميركل قلقة وبريطانيا تتابع والتحلي بأعصاب من حديد مطلب أممي

ميركل قلقة وبريطانيا تتابع والتحلي بأعصاب من حديد مطلب أممي

2019/06/21
الساعة 2:32 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
1750
0
طباعة
المواطن - متابعة

عبّرت العديد من الدول عن قلقها إزاء تطورات الأحداث في المنطقة بعد الاستفزازات الإيرانية في خليج عمان ومضيق هرمز.

وأسقطت إيران طائرة عسكرية بدون طيار تابعة للقوات الأمريكية بعد أيام من استهداف طهران ناقلتي نفط في بحر عمان والذي جاء بدوره عقب استهداف 4 ناقلات نفط قبالة السواحل الإماراتية.

الأمين العام للأمم المتحدة دعا إلى التحلي بأعصاب من حديد لنزع فتيل التوتر بين واشنطن وإيران، أما المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل فعبّرت عن قلقها من تطورات الأوضاع في المنطقة بقولها : قلقون من تطورات الوضع بين واشنطن وإيران وندعو إلى حل سياسي.

وأعلنت الحكومة البريطانية أنها على تواصل دائم مع واشنطن بشأن إيران وعلى طهران وقف التصعيد.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم