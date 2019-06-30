ميسي يُخطط للتخلص من عقدة الأرنب في مباراة البرازيل والأرجنتين

المواطن - محمد سمعه

تُعلق الجماهير الأرجنتينية الكثير من الآمال على عاتق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ وذلك من أجل قيادة راقصي التانجو للفوز في مباراة البرازيل والأرجنتين المرتقبة في نصف نهائي بطولة كأس كوبا أمريكا 2019 والمُقامة في البرازيل.

وكان ميسي أطلق تصريحًا مثيرًا لـ الجدل قبل مباراة البرازيل والأرجنتين حيث قال بعد الفوز على فنزويلا: الملاعب في البرازيل غريبة وليست مناسبة، الكرة تجري مثل الأرنب ومن الصعب السيطرة عليها.

تصريحات أدت إلى سخرية:

وقوبلت تصريحات ميسي قبل مباراة البرازيل والأرجنتين بسخرية حيث قال البعض بأن هذا ربما يكون مبررًا لعدم قدرته على قيادة منتخب الأرجنتين للفوز ببطولة قارية.

وسيكون ميسي في قمة تركيزه خلال مباراة البرازيل والأرجنتين، ومحاولة التأقلم على الملاعب البرازيلية والتخلص من عقدة الأرنب كما ذكر للتفكير في قيادة منتخب الأرجنتين للنهائي الثالث على التوالي في بطولة كوبا أمريكا.

موعد المباراة:

ويذكر أن مباراة البرازيل والأرجنتين ستُقام صباح يوم الأربعاء المقبل الموافق الثالث من يوليو في تمام الساعة الثالثة والنصف صباحًا بتوقيت المملكة.

وسيحتضن ملعب جيوفيرنادور ماجاليس في مدينة بيلو هيروزونتي البرازيلية مباراة البرازيل والأرجنتين في نصف نهائي كوبا أمريكا 2019.

وقبل إقامة مباراة البرازيل والأرجنتين، كان المنتخب الأرجنتيني تأهل لدور نصف النهائي بعد الفوز على منتخب فنزويلا في دور الثمانية بثنائية دون رد، أما منتخب البرازيل فتأهل لدور الأربعة، وذلك عقب الفوز على منتخب باراجواي بركلات الجزاء الترجيحية في دور الثمانية.

وسبق لمنتخبي البرازيل والأرجنتين أن تقابلا معًا في نهائي بطولة كوبا أمريكا في عام 2007، ووقتها فاز المنتخب البرازيلي بثلاثية دون رد وتُوج بـ اللقب.

وسيواجه الفائز من مباراة البرازيل والأرجنتين، الفائز من مباراة تشيلي وبيرو في نهائي بطولة كوبا أمريكا 2019، يوم السابع من يوليو المقبل.