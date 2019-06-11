ميليشيا الحوثي تقصف الأحياء السكنية في الحديدة بقذائف الهاون

المواطن - الرياض

كثفت ميليشيات الحوثي استهداف الأحياء السكنية المحررة داخل مدينة الحديدة بقذائف الهاون، فضلاً عن القصف العشوائي بالأسلحة الرشاشة ضمن مواصلتها مسلسل خروق قرار وقف إطلاق النار.

وأكدت مصادر عسكرية أن الميليشيات أطلقت خلال الساعات الماضية 7 قذائف هاون من جهة معسكر الدفاع الساحلي وقيادة المنطقة العسكرية الخامسة وشمال المطار صوب الأحياء السكنية المحررة في شارعي “صنعاء” و”الخمسين”.

وتزامن القصف مع قصف بالأسلحة الرشاشة صوب الأحياء السكنية ذاتها.

واستهدفت الميليشيات ضمن حملة تصعيدها مواقع قوات المقاومة المشتركة في شمالي مديرية “حيس” وشرقي مديرية “الدريهمي” ومدينة الصالح.