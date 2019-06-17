ميليشيا الحوثي تنهب المساعدات وتبتز منظمات الإغاثة

المواطن - واس

أكد نائب وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي أن عددًا من مكاتب المنظمات الدولية في اليمن تتعرض لعمليات ابتزاز وسرقة ممنهجة من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم سفير نيوزيلندا لدى اليمن جيمس مونرو لمناقشة مستجدات الأوضاع في اليمن وجهود الأمم المتحدة لحل الأزمة.

وأكد الحضرمي خلال اللقاء ضرورة إدانة سرقة المساعدات الإغاثية من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية التابعة لإيران، مشيرًا إلى أن ما تعرضت له برامج الإغاثة التابعة لبرنامج الأغذية العالمي على وجه الخصوص يتطلب وقفة جادة من المجتمع الدولي ومن مجلس الأمن خاصة من أجل ضمان أن الدعم السخي المقدم من الشركاء لإغاثة اليمنيين.

وأوضح أن على المجتمع الدولي تكثيف الجهود للضغط على مليشيا الحوثي الإرهابية وكشف تعنتهم المعرقل لتحقيق السلام في اليمن.

وأكد السفير النيوزيلندي من جانبه، موقف بلاده الثابت في دعم الحكومة الشرعية في اليمن وجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل شامل للأزمة اليمنية.