ميندي من شبح الاعتزال المبكر إلى اللعب في الريال

المواطن - مروة نبيل

انضم ميندي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، قادمًا من أولمبيك ليون الفرنسي لمدة 6 مواسم مقابل 49 مليون يورو، بجانب 5 ملايين يورو كمتغيرات.

ويُعد الفرنسي فيرلاند ميندي خامس صفقات ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث أعلن عن تعاقده مع البلجيكي إيدين هازارد، الصربي لوكا يوفيتش، رودريجو جوس وإيدير ميليتاو.

ميندي

ويبلغ فيرلاند ميندي 24 عامًا، وهو لاعب فرنسي من أصول سنغالية، ويجيد اللعب في أكثر من مركز، حيث يلعب كظهير أيسر ولاعب خط وسط أيسر، ويلعب بقدمه اليسرى فقط.

وانضم ميندي، وهو طفل، إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان، ولكنه تعرض لإصابة أبعدته، لينتقل إلى نادي مانتوا الذي يُنافس في دوري الدرجة الرابعة، قبل أن ينتقل إلى ناشئين فريق لوهافر.

وشارك ميندي مع ناشئين نادي لوهافر في 50 مواجهة، ونجح في تسجيل هدفين وصناعة 6 آخرين، ليكون بداية مسيرته الكروية بشكل رسمي، وانتقل في صيف عام 2017 إلى فريق أولمبيك ليون الفرنسي مقابل 5 ملايين يورو.

ولعب ميندي 79 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أولمبيك ليون الفرنسي، وتمكن من تسجيل 3 أهداف وصناعة 7 آخرين.

الاعتزال المبكر

ومر ميندي بفترات صعبة في حياته، حيث توفي والده وهو في الحادية عشرة من عمره، قبل أن يتعرض لالتهاب في مفصل الفخذ حينما كان يبلغ 14 عامًا، ليظل على كرسي متحرك فترة وصلت إلى 6 أشهر، ليواجه شبح الاعتزال المبكر.

وأكد شقيق اللاعب الفرنسي، جوميز أن فترة إصابة ميندي كانت صعبة للغاية، خاصة أن أحد الأطباء أكد لهم أنه لن يستطيع لعب كرة القدم مجددًا.