ناجي يدعم دفاع الفتح

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الفتح عن تعاقده مع مدافع الجيل محمد ناجي، لتدعيم دفاع الفريق الأول لكرة القدم بالنموذجي في الموسم الرياضي الجديد.

ونشر حساب نادي الفتح الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب محمد ناجي وهو يرتدي قميص النموذجي بعد التوقيع على عقود انضمامه بعقد يمتد لمدة 3 سنوات.

وجاء التعاقد مع المدافع محمد ناجي بناء على توصية المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، التونسي فتحي الجبال؛ نظرًا لما يتمتع به من إمكانيات عالية ستكون إضافة للنموذجي.

ومن جانبه، أعرب ناجي عن سعادته بالتوقيع لنادي الفتح، حيث قدم شكره للقائمين على النادي لتعاملهم الراقي واهتمامهم بالتعاقد معه، متمنيًا أن يكون عند حسن الظن ويُقدم موسمًا مميزًا برفقة زملائه لإسعاد جماهير النموذجي.