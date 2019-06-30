ناصر الدويلة يحرف تغريدة التحريض بعد الإفراج عنه بكفالة

المواطن - الرياض

قرّرت النيابة العامة في الكويت الإفراج عن النائب السابق ناصر الدويلة بعد توقيفه 48 ساعة على ذمّة التحقيقات في البلاغ المقدم ضده بتهمة الإساءة إلى المملكة.

وكان الدويلة حرّض الحوثيين على قصف مسرح المفتاحة في أبها زاعمًا تنظيم حفل للفنانة شاكيرا بهذا المسرح على خلاف الواقع بغرض تشويه صورة المملكة.

وأرفق ناصر الدويلة بتغريدته صورة خادشة للفنانة شاكيرا مع إحداثيات موقع مسرح المفتاحة وتغريدة خاطب فيها الحوثيين بلغة المؤيد والمناصر لجرائمهم في المملكة.

وتسبّبت تغريدة ناصر الدويلة في حالة من الغضب بين مواطني المملكة والكويت الذين أكّدوا أن هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلًا، ولا يمكن القبول به بأي حال من الأحوال.

وأثناء التحقيق معه قال ناصر الدويلة إنه كان يمزح ولم يقصد التحريض على المملكة مشيرًا إلى أنه استخدم إحداثيات غير حقيقية لمسرح المفتاحة الذي حرّض الحوثيين باستهدافه.

وسيتم التحقيق مع ناصر الدويلة في البلاغ بالرغم من الإفراج عنه بكفالة حيث إن هذا الإفراج لا يعني البراءة وسيكون على القضاء الكويتي أن يثبت هل فعل كانت التغريدة بهدف المزاح أم التحريض الذي كان واضحًا وجليًا في كل كلمة كتبها ناصر الدويلة.

وفي أول ردّ فعل له بعد الإفراج عنه حاول ناصر الدويلة تحريف التغريدة التحريضية التي قادته إلى النيابة حيث قال في تغريدة حديثة: من فضل الله ورحمته أفرجت النيابة العامة عني وكان جهاز أمن الدولة قد أحالني للنيابة بسبب ألم بالغ أصاب الأخوة في السعودية من تغريدة قلت فيها : اهربي يا شاكيرا.