ناهد حسين رافقت محمد نجم في عش المجانين وتوفيا خلال ساعات

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شهد يوم أمس في القاهرة تشييع اثنين من الفنانين شاءت الأقدار أن يتشاركا بطولة عمل فني واحد ويرحلا عن الدنيا خلال ساعات في ظروف طبيعية.

فقد توفيت الفنانة ناهد حسين شقيقة الفنانة رجاء حسين – ليلة العيد – قبل ساعات من وفاة الفنان المصري الشهير محمد نجم – صبيحة العيد – حيث اشتركا معا في مسرحية عش المجانين وتم تشييعهما أول أيام العيد في مصر.

من هي ناهد حسين ؟

ناهد حسين، هي ممثلة مصرية، تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1979، كانت بدايتها مع التمثيل في سبعينيات القرن الماضي. ويعتبر المسرح هو بداية ظهورها، حيث شاركت في مسرحية عش المجانين مع حسن عابدين ومحمد نجم.

تنوعت أعمال ناهد حسين الفنية ما بين مسلسلات درامية وسهرات تلفزيونية، وأيضاً الأفلام السينمائية. مثلت أمام الفنان فريد شوقي في فيلم قضية عم أحمد.

توفيت ناهد حسين يوم 4 مايو وتم الصلاة عليها في مسجد الرحمن الرحيم يوم 5 مايو أول أيام العيد في القاهرة، ودفنت بمقابر العائلة بالبساتين.

وفاة محمد نجم يوم العيد

كما توفي صباح أمس الفنان المصري محمد نجم عن عمر يناهز 75 عاماً بعد صراع مع المرض حيث كان قد تم حجزه في أحد مستشفيات الدقي منذ فترة قصيرة للعلاج وظل على مدى الـ 48 ساعة الماضية في حالة حرجة.

وتم تشييع محمد نجم عصر يوم العيد من مسجد مصطفى محمود وتم دفنه في مقابر العائلة بالقاهرة.

والمعروف أن محمد نجم ولد في قرية الغار التابعة لمدينة الزقازيق بالشرقية في يناير 1944 واسمه الحقيقي«محمد محمد علي عوض» وبدأ مسيرته الفنية في أوائل السبعينيات بأدوار صغيرة في السينما والتليفزيون، وعمل في مسرح الفنان القدير عبدالمنعم مدبولي ليؤسس بعدها مسرحه الخاص والذي أصبح يحمل اسمه ليتجه للمسرح الكوميدي، وكانت أولى مسرحياته هي موزة و3 سكاكين التي قدمها في سنة 1968 لكن أول بطولة مسرحية له كانت من خلال مسرحية (حاجة تلخبط) في سنة 1970 كما قدم العديد من المسرحيات منها البلدوزر وعش المجانين واعقل يا مجنون وعبده يتحدى رامبو وغيرها.