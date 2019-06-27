نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية لـ القوات الخاصة والحماية

المواطن - واس

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية للقوات الخاصة للأمن والحماية لرتبة (جندي) للعام الهجري 1440هـ.

ولمعرفة نتائج القبول المبدئي والوثائق والمستندات المطلوبة ومواعيد المراجعة عبر بوابة أبشر ـ التوظيف على الرابط التالي (هنا) .

وطلبت الإدارة العامة للقبول المركزي المقبولين مبدئيا بالحضور بالزي الرياضي بكلية الملك فهد الأمنية البوابة الشرقية رقم (5) في الوقت المحدد لكل طالب كما هو موضح في نموذج القبول مع إحضار المستندات التالية :

إحضار نموذج القبول مطبوع من الموقع موضحاً به رقم الطلب. أصل بطاقة الهوية الوطنية مع صورتين منها. صورة من كرت العائلة ( للمتزوج ). صورتين مصدقة من شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. عدد (6) صور ملونة حديثة مقاس (4X6) مكشوف الرأس خلفية بيضاء. إحضار ملف مرتب بداخله جميع الأوراق المطلوبة أعلاه. يمنع إحضار الهاتف المحمول. إحضار أي مؤهلات أو دورات تدريبية وتكون من جهة معتمدة وفي حال كون الشهادة صادرة من معهد خاص يجب تصديقها من جهة حكومية. حلاقة الراس رقم (5) الحضور بالزي الرياضي بنطلون أسود وفانيلة خضراء.