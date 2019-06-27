نتيجة مباراة مصر أنصفت تريزيجيه ومنحت الفراعنة رقمًا قياسيًا

المواطن - مروة نبيل

ساهمت نتيجة مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية بالأمس، بتأهل منتخب الفراعنة رسميًا إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وسط تألق شديد من نجمه محمود حسن تريزيجيه ليخطف أنظار عدد من الأندية الأوروبية.

نتيجة مباراة مصر

واحتضن استاد القاهرة الدولي مواجهة الفراعنة ضد الكونغو الديمقراطية ضمن منافسات الجولة الثانية من مواجهات دور المجموعات في الكان 2019، وكانت نتيجة مباراة مصر فوز أصحاب الأرض بهدفين دون رد.

وبدأت مباراة الفراعنة ضد الكونغو الديمقراطية بشكل سريع من المنتخبين، وتمكن أصحاب الأرض من تسجيل هدفين عن طريق أحمد المحمدي ومحمد صلاح، لتكون نتيجة مباراة مصر التقدم بثنائية في الشوط الأول، الذي شهد تألقًا لافتًا من تريزيجيه الذي نال إشادة من الجماهير والنقاد الرياضيين عبر “تويتر”.

تريزيجيه .. السبب الرئيسي في نتيجة مباراة مصر

وعلى الرغم من غياب تريزيجيه عن التسجيل ضد الكونغو الديمقراطية، إلا أن النقاد الرياضيين أثنوا على أدائه في المواجهة، وأكدوا أنه السبب الرئيسي في نتيجة مباراة مصر والفوز بثنائية، نظرًا لسرعته الكبيرة ومهارته التي وظفها بشكل جماعي مميز، ليمنح الفراعنة فوزًا هامًا ويتوج بجائزة أفضل لاعب في اللقاء.

ودائمًا ما كانت تُهاجم الجماهير تريزيجيه وتصف أداءه بالفردي، ما يؤثر بشكل سلبي على الفراعنة، إلا أنها أشادت به وبتطوره مؤخرًا، وأكدت أنه أصبح أهم لاعب في الفراعنة مع محمد صلاح، وأنه السبب في نتيجة مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية.

منتخب مصر

وأشاد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بأداء منتخب مصر ضد الكونغو الديمقراطية، وتحقيق الفوز الثاني على التوالي في كأس الأمم الإفريقية ليضمن التأهل مبكرًا.

وحقق منتخب مصر رقمًا قياسيًا عقب الفوز على الكونغو الديمقراطية، حيث تمكن من الحفاظ على نظافة شباكه خلال 41 مواجهة على مدار مشاركاته بالبطولة القارية، ليتفوق على منتخب غانا الذي تجمد رصيده عند 40 مباراة.