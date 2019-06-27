نتيجة مباراة مصر تُطمئن الجماهير

المواطن - مروة نبيل

طمأنت نتيجة مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية الجماهير على أداء الفراعنة نسبيًا، خاصة أن المنتخب نجح في خلق العديد من الفرص وحسم المواجهة لصالحه بهدفين دون رد.

نتيجة مباراة مصر

ولعب منتخب مصر ضد الكونغو الديمقراطية بالأمس على استاد القاهرة الدولي، في إطار مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية “الكان 2019”.

وكانت نتيجة مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية، فوز منتخب الفراعنة الأول لكرة القدم بهدفين نظيفين، سجلهما قائد الفريق أحمد المحمدي، والنجم المتألق محمد صلاح خلال أحداث الشوط الأول.

مصر ضد الكونغو الديمقراطية

ورغم وجود أكثر من فرصة خطيرة للضيوف، إلا أن أداء الفراعنة تحسن نسبيًا في مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية مقارنة بالمواجهة الافتتاحية أمام زيمبابوي، وجاءت نتيجة مباراة مصر لصالحهم.

وتطور منتخب الفراعنة على الصعيد الهجومي في مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية، ولكن أداء اللاعبين الدفاعي ما زال في حاجة إلى مزيد من العمل، إلا أنه جاء أفضل من مواجهة زيمبابوي.

وكان المنتخب المصري الأول لكرة القدم قد فاز بصعوبة على زيمبابوي في الجولة الأولى من كأس الأمم الإفريقية 2019، بهدف دون رد سجله النجم المتألق محمود حسن تريزيجيه.

الفراعنة يتأهلون

وساهمت نتيجة مباراة مصر بالأمس، في حسم الفراعنة للتأهل رسميًا إلى منافسات الدور ثمن النهائي من الكان 2019، حيث رفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، يليه منتخب أوغندا الأول لكرة القدم برصيد 4 نقاط.

وتأمل الجماهير المصرية أن يستمر تطور أداء منتخب الفراعنة خلال مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، أملًا في الوصول إلى المباراة النهائية، والمنافسة على اللقب القاري.