نجران في ظلام دامس للمرة الثانية .. انقطاع الكهرباء عن ١٥٣ ألف مشترك
أمير نجران يتصل بالمسؤولين واجتماع مفصلي لإنهاء المشكلة

نجران في ظلام دامس للمرة الثانية .. انقطاع الكهرباء عن ١٥٣ ألف مشترك

2019/06/09
الساعة 5:29 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - نجران

انقطع التيار الكهرباء عن ١٥٣ ألف مشترك بما فيهم مستشفيات وهيئات صحية في منطقة نجران اليوم؛ ما تسبّب في حالة من الضيق والضجر بين المواطنين.

وأجرى أمير نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، اتصالًا هاتفيًّا مع وزير الدولة لشؤون الطاقة، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد الفالح، إثر انقطاع الكهرباء عن المنطقة مجددًا وتمّ الاتفاق على اجتماع مفصلي لإنهاء المشكلة.

وفي وقت لاحق أعلنت إمارة نجران إعادة الكهرباء تدريجيًّا إلى ٤ مستشفيات، وإلى إلى ٣١ ألفًا و ٦٠٠ مشترك.



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