نجل الرئيس التونسي : الخطر زال عن والدي

نجل الرئيس التونسي : الخطر زال عن والدي

2019/06/29
الساعة 10:40 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أكد حافظ السبسي، نجل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، اليوم السبت، أن والده الذي تعرض يوم الخميس لوعكة صحية حادة لم يعد في خطر، ويمكن أن يغادر المستشفى قريبًا.

وكان السبسي قد نُقل إلى المستشفى العسكري عقب تعرضه لوعكة صحية حادة لدرجة انتشار شائعة وفاته، لكن تم نفيها في ذات اليوم.

وقال حافظ قائد السبسي، رئيس اللجنة المركزية في حزب نداء تونس الذي أسسه والده: إن الرئيس بات أفضل حالًا، لم يعد في خطر، ونأمل بأن يغادر المستشفى يوم الاثنين أو الثلاثاء.

وكانت الرئاسة التونسية قد أعلنت الخميس أن قائد السبسي (92 عامًا) تعرض لـوعكة صحية حادة استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري بتونس.

وأثارت الوعكة الصحية للرئيس مخاوف من حصول فراغ دستوري، خاصة مع قرب موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة نهاية العام الحالي.



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