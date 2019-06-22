نجما النصر والتعاون وجهًا لوجه في مباراة اليوم الإفريقية

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير السعودية مباراة اليوم بين نيجيريا وبوروندي ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا 2019، لمتابعة ثنائي النصر والتعاون أحمد موسى وسيدريك أميسي.

مباراة اليوم

ويحتضن ملعب الإسكندرية مباراة اليوم بين نيجيريا وبوروندي ضمن مواجهات المجموعة الثانية، ومن المتوقع أن يظهر الثنائي المحترف في الدوري السعودي للمحترفين أحمد موسى وسيدريك أميسي خلال اللقاء الإفريقي.

ويُعد النيجيري أحمد موسى والبوروندوي أميسي من الأعمدة الرئيسية لمنتخباتهم خلال الفترة الماضية، وتعول عليهم الجماهير كثيرًا في مباراة اليوم لتحقيق الفوز، وخطف أول ثلاث نقاط في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

وقد تشهد مباراة اليوم ظهور ثنائي آخر محترف في السعودية، حيث تضم قائمة منتخب بوروندي الأول لكرة القدم، نجم وسط فريق المجزل، شاسيري ناهيمانا، ومهاجم نادي العدالة، سليمان نديكومانا.

المواجهة الثانية في مباراة اليوم

وفي حالة مشاركة موسى وأميسي في مباراة اليوم بين نيجيريا وبوروندي، ستكون المواجهة الثانية بين الثنائي الإفريقي، حيث سبق ولعبا وجهًا لوجه في لقاء الدور الأول من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بفوز النصر.

وغاب أحمد موسى بسبب الإصابة عن مباراة النصر والتعاون في الدور الثاني، والتي انتهت بفوز سكري القصيم بثلاثة أهداف مقابل هدف.

المجموعة الثانية

وبعد مباراة اليوم بين نيجيريا وبوروندي، سيلعب المنتخب الغيني الأول لكرة القدم مع نظيره المدغشقري، في إطار مواجهات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية أيضًا.