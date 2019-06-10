نجم الاتفاق السابق : النصر استحق لقب الدوري

المواطن - محمد سمعه

أوضح المصري حسين السيد ظهير أيسر نادي الاتفاق سابقًا، أن نادي النصر استحقّ التتويج بلقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في موسم 2018-2019.

وتحدّث حسين السيد قائلًا: النصر استحقّ لقب الدوري في الموسم المنصرم؛ لأنه قدّم مستويات كبيرة وكان هناك صراع كبير بينه وبين نادي الهلال وهذا من جمال الدوري السعودي.

وأضاف حسين السيد: المسابقة حُسمت لمصلحة النصر في آخر 20 دقيقة.

ويُذكر أن نادي النصر كان تُوج بلقب دوري المحترفين للمرة الثامنة في تاريخه وبفارق نقطة واحدة عن نادي الهلال والذي احتلّ المركز الثاني.

ولعب حسين السيد مع نادي الاتفاق على سبيل الإعارة من النادي الأهلي المصري في الموسم الماضي، ويطمح حسين السيد للاستمرار في الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة.

وكان نادي الاتفاق أعلن في الفترة الأخيرة عن تعاقده مع اللاعب البرازيلي روجيرو كوتينيو من صفوف النادي الفيصلي لمدة عامين.