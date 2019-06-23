نجم النصر: هذا ما أودّ تحقيقه بعد ترك العالمي

المواطن - محمد سمعه

كشف اللاعب البرازيلي جوليانو لاعب وسط نادي النصر عن حُلمه الذي يرغب في تحقيقه بعد الرحيل عن صفوف أصفر العاصمة.

وتحدّث جوليانو قائلًا: تلقيت طلبًا من نادي كورينثيانز البرازيلي للانتقال إليهم، لكن تكلفتي عالية للغاية.

وأضاف جوليانو: حُلمي أن ألعب في فريق في أوروبا، وأرغب أيضًا في المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الفترة المقبلة، هذا ما أتمناه حاليًا.

أصبح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر يُفكر في التعاقد مع أربع صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية؛ وذلك للمنافسة على البطولات في موسم 2019-2020.

ويُطارد نادي النصر في الفترة الحالية أربع صفقات بارزة تُساعد المدرب البرتغالي روي فيتوريا على تحقيق نتائج إيجابية في الموسم المقبل، حيث يفكر النصر في التعاقد مع البرتغالي فابيو كوينتراو نجم ريال مدريد الإسباني السابق، المصري محمود عبدالرحيم “جنش” حارس الزمالك المصري، الليبي سند الورفلي مدافع الرجاء البيضاوي المغربي، عبدالله العويشير حارس نادي أحد.

بالطبع النصر يفكر حاليًّا في تعزيز صفوف حراسة المرمى وخط الدفاع، بسبب رحيل البرازيلي برونو أوفيني عن صفوف العالمي عقب نهاية موسم 2018-2019.

كما ذكرت تقارير صحفية في وقت سابق أن نادي النصر أبلغ الحارس الأسترالي برادلي جونز بضرورة البحث عن فريق آخر في الميركاتو الصيفي الجاري.

لم ينجح برادلي جونز في إقناع جمهور نادي النصر بقدراته، حيث اعتمد المدرب البرتغالي روي فيتوريا في الفترة الأخيرة على الحارس وليد عبدالله.