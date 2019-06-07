نجم برشلونة السابق الهدية الأولى لـ الهلال

المواطن - محمد سمعه

ستركز إدارة نادي الهلال المقبلة على التفكير في التعاقد مع مدرب قوي ويليق بتاريخ الزعيم خلال موسم 2019- 2020، وذلك من أجل المنافسة على الألقاب والبطولات وتعويض إخفاق موسم 2018- 2019.

ولم ينجح نادي الهلال في التتويج بأي بطولة في الموسم المنصرم، حيث خسر المنافسة على لقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لمصلحة نادي النصر، وودع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين من دور نصف النهائي بعد الخسارة بخماسية دون رد أمام نادي التعاون.

الهدية الأولى في انتظار الهلاليين:

وأوضحت تقارير إخبارية في الفترة الأخيرة أن فهد بن نافل المرشح لرئاسة نادي الهلال سيجلب المدرب الدنماركي مايكل لاودروب لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم في حال أصبح رئيسًا لـ الهلال.

ويذكر أن مايكل لاودروب سبق له اللعب مع منتخب الدنمارك في الفترة من عام 1982 حتى عام 1998، وسبق له كذلك تمثيل فريقي برشلونة وريال مدريد.

خبرة تدريب في الوطن العربي:

ويملك مايكل لاودروب خبرة تدريبية في المنطقة العربية، حيث سبق له تدريب أندية لخويا والريان في الدوري القطري.

وسيتنافس فهد بن نافل مع الأمير سعود بن تركي وفواز المسعد الأمين العام السابق لنادي الهلال على رئاسة الزعيم لمدة أربع سنوات بعد إجراء انتخابات الأندية.

وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة اعتمد، اللائحة الأساسية للأندية الرياضية الجديدة بعد مراجعتها وإجراء العديد من التعديلات الجوهرية عليها، بما يتماشى مع المرحلة المقبلة.

ويذكر أن البرازيلي بريكليس شاموسكا تولى تدريب الهلال بصورة مؤقتة حتى نهاية موسم 2018- 2019، وذلك بعد إقالة الكرواتي زوران ماميتش.