نجم برشلونة على رادار ليفربول

المواطن - محمد سمعه

يُحاول نادي ليفربول الإنجليزي التحرك، وذلك للتعاقد مع اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي نجم نادي برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية نقلًا عن موقع Team Talk أن مسؤولي ليفربول سيتفاوضون مع مسؤولي برشلونة لإقناعهم بالتخلي عن خدمات اللاعب عثمان ديمبيلي في صيف العام الجاري.

وفي حال تلقي نادي برشلونة العرض المالي المُناسب، سيوافق البلوجرانا على رحيله في فترة الانتقالات الصيفية.

ويرغب برشلونة في الحصول على 105 مليون يورو لبيع عثمان ديمبيلي لـ ليفربول خلال الفترة المقبلة.

وكان عثمان ديمبيلي انضم لـ صفوف فريق برشلونة في صيف عام 2017 قادمًا من نادي بوروسيا دورتموند الألماني، كما فاز بلقب كأس العالم 2018 مع المنتخب الفرنسي.

من ناحية أخرى يسعى نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي نيمار دا سيلفا، للعودة إلى صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكدت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن بيني زاهافي، الوكيل المسؤول عن نقل نيمار من برشلونة لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، يشرف على الصفقة لإعادة النجم البرازيلي إلى الفريق الكتالوني من جديد.