نجم تشيلسي: تدريب ساري لـ يوفنتوس خيانة لنابولي

المواطن - محمد سمعه

قال الإيطالي جورجينيو نجم نادي تشيلسي الإنجليزي، أن انتقال المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري مدرب تشيلسي لتدريب فريق يوفنتوس الإيطالي يُعد بمثابة خيانة لجماهير وعشاق نادي نابولي الإيطالي.

وكان اسم ماوريسيو ساري ارتبط بتدريب نادي يوفنتوس لمدة ثلاث سنوات في حال رحل عن تشيلسي في صيف العام الحالي.

ونقلت شبكة Espn الرياضية تصريحات جورجينيو والذي قال: ستكون إهانة وخيانة كبرى لنابولي وجماهيره في حال رحل ساري لتدريب نادي يوفنتوس، لأن جماهير نابولي لا تزال تعشق المدرب ساري من قلوبها.

وأضاف جورجينيو: جماهير نابولي عاشقة لكرة القدم وبالطبع انتقال ساري لتدريب يوفنتوس سيُمثل خيانة كبيرة لهم، ورحيل ساري عن تشيلسي سيكون محبطًا لنا لأنه تطور بشكل كبير في الدوري الإنجليزي.

وكان ساري سبق له تدريب نابولي الإيطالي ورحل عنه في صيف 2018 لتدريب نادي تشيلسي.

وتُوج ساري مع نادي تشيلسي يوم الأربعاء الماضي بلقب الدوري الأوروبي على حساب نادي الأرسنال برباعية مقابل هدف.