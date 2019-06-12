نجم ليفربول على رادار ميلان

المواطن - محمد سمعه

يفكر نادي ميلان الإيطالي خلال الفترة المقبلة في التعاقد مع اللاعب الكرواتي ديان لوفرين مدافع نادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وشارك ديان لوفرين مع ليفربول في 17 مباراة بكافة المسابقات في الموسم الماضي 2018-2019، ورغم قلة المشاركات لكنه عنصر أساسي يعتمد عليه المدرب الألماني يورجن كلوب في الكثير من المباريات مع الريدز.

وقالت شبكة سكاي سبورت نيوز البريطانية: إن نادي ميلان مهتم بالتعاقد مع لوفرين صاحب الـ30 عام من أجل تدعيم الصفوف الدفاعية للروسونيري، بالإضافة إلى إعطاء اللاعب الكرواتي مزيدًا من الدقائق في المباريات.

ويذكر أن لوفرين تُوج مع نادي ليفربول في شهر يونيو الجاري بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب نادي توتنهام هوتسبير في النهائي والذي أُقيم على ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدينة مدريد الإسبانية.

ويلعب ديان لوفرين مع فريق ليفربول منذ عام 2014 قادمًا من فريق ساوثهامبتون الإنجليزي، كما سبق للوفرين اللعب في صفوف نادي ليون الفرنسي ودينامو زغرب الكرواتي.

ويتبقى للوفرين موسمان في عقده الحالي مع نادي ليفربول.