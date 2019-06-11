نجم هولندا يُوجّه صدمة مُدوية لـ كريستيانو رونالدو

المواطن - محمد سمعه

وجّه اللاعب الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أياكس الهولندي ومنتخب هولندا صدمة مُدوية لـ كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرتغال.

وكانت التقارير الصحفية أشارت إلى رغبة كريستيانو رونالدو في تحرك يوفنتوس في صيف العام الجاري للتعاقد مع ماتياس دي ليخت قبل ناديي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين.

ونقلت صحيفة NOS الهولندية تصريحات دي ليخت الذي قال: في البداية رونالدو تحدّث معي، ولكنني لم أفهمه، ثم أخبرني بالانتقال إلى يوفنتوس حقيقة ضحكت ولكنني لم أقل أي شيء.

وأضاف دي ليخت: بعد مباراة هولندا والبرتغال كنت حزينًا للغاية بسبب الخسارة، وهذا ما كنت أفكر فيه، ولم أفكر في الانتقال ليوفنتوس أو في أي شيء آخر.

ويُذكر أن دي ليخت وصل مع نادي أياكس إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، بالإضافة للفوز بلقب الدوري الهولندي.

من ناحية أخرى قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن باريس سان جيرمان الفرنسي واثق من قدرته على إقناع ماتياس دي ليخت بالانضمام لصفوفه مقابل إعطائه راتبًا أسبوعيًا مقداره 350 ألف جنيه إسترليني.

ووضع نادي باريس سان جيرمان كذلك الخطة المثالية من أجل إقناع دي ليخت بالانضمام له في الفترة المقبلة.