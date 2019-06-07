نزال تاريخي و50 نجمًا.. الجوهرة يجذب أنظار العالم

المواطن - مروة نبيل

تتجه أنظار محبي المصارعة في جميع أنحاء العالم إلى إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مساء اليوم الجمعة، لمتابعة عرض WWE Super ShowDown.

ملعب الجوهرة يخطف الأنظار:

ومن المتوقع أن يشهد ملعب الجوهرة حضورًا جماهيريًّا كبيرًا، حيث طرحت الهيئة العامة للرياضة فئات عديدة لتذاكر عرضWWE المرتقب، قبل أن تبدأ بيع فئة جديدة للأفراد وتطرح تذاكر بأسعار خاصة في المدرجات المواجهة للحلبة.

ويحظى عرض WWE Super ShowDown بمتابعة إعلامية واسعة من جميع أنحاء العالم؛ نظرًا لشعبية المصارعين سواء في الدول العربية أو الأجنبية، وهو ما ظهر خلال التغطية الإعلامية الكبيرة للمؤتمر الصحافي بالأمس.

نزال تاريخي في الجوهرة:

ويشهد ملعب الجوهرة المشعة نزالًا تاريخيًّا يحدث للمرة الأولى في تاريخ منافسات WWE، حيث سيواجه الأسطورة أندرتيكر المصارع جولدبيرغ، ويحظى الثنائي بشعبية كبيرة في السعودية.

وسيكون هناك نزال باتل رويال بين 50 نجمًا من أبرز مصارعي WWE، بجانب مواجهات أخرى، ومنها نزال برون سترومان وبوبي لاشلي، شين ماكمان ورومان رينز، لارس سوليفان ولوتشا هاوس بارتي، تريبل إتش وراندي أورتن.

3 ألقاب تنتظر الحسم:

وتنتظر 3 ألقاب الحسم في عرض WWE Super ShowDown بملعب الجوهرة المشعة، حيث سواجه “ذا ديمون” فين بالور النجم أندرادي على لقب الإنتركونتننتال، ويلعب سيث رولينز وبارون كوربن على لقب اليونفيرسال، بالإضافة إلى نزال على لقب WWE بين كوفي كينجستون ودولف زيجلر.