نسور قرطاج يسقطون في فخ التعادل بـ مباراة تونس ضد مالي

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة تونس ضد مالي- منذ قليل- بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، والمُقامة حاليًّا في مصر.

ملخص الشوط الأول:

ومنذ بداية الشوط الأول من مباراة تونس ضد مالي، سعى المنتخب التونسي إلى افتتاح التسجيل وإحراز الهدف الأول من أجل ضمان اقترابه من حصد النقاط الثلاث.

وخلال الشوط الأول من مباراة تونس ضد مالي، لم يُقدم المنتخب التونسي الأداء القوي المنتظر منهـ كما أن منتخب مالي حاول على فترات إحراز الهدف الأول في النصف الأول من المباراة.

وانتهى الشوط الأول من مباراة تونس ضد مالي بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

ملخص الشوط الثاني:

وفي الشوط الثاني من مباراة تونس ضد مالي، ظل المنتخب التونسي يحاول إحراز الهدف الأول، لكن منتخب مالي فاجأ نسور قرطاج وتمكن من إحراز الهدف الأول عبر اللاعب ديادي ساماسيكو في الدقيقة الستين من ركلة ركنية مستغلًّا خطأ قاتلًا من تمركز الحارس التونسي أثناء تنفيذ الكرة.

وانتظر المنتخب التونسي عشر دقائق في الشوط الثاني من مباراة تونس ضد مالي، ليتمكن من إحراز هدف التعادل عبر اللاعب وهبي الخزري من ضربة حرة مباشرة في الدقيقة السبعين.

وفشلت محاولات المنتخب التونسي من أجل إحراز هدف ثانٍ له في مباراة تونس ضد مالي، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين بهدف لكل فريق.

وأصبح رصيد المنتخب التونسي بعد التعادل في مباراة تونس ضد مالي، نقطتين في المركز الثاني بالمجموعة الخامسة، بينما يتصدر منتخب مالي المجموعة برصيد أربع نقاط.

وبعد التعادل في مباراة تونس ضد مالي، سيخوض المنتخب التونسي لقاء الجولة الثالثة ضد منتخب موريتانيا يوم الثلاثاء المقبل، أما منتخب مالي فسيواجه المنتخب الأنجولي أيضًا يوم الثلاثاء القادم.

وكانت مباراة تونس ضد مالي أُقيمت على ملعب الجيش المصري في مدينة السويس المصرية.