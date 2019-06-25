نصر النصر .. المرشح المنتظر لرئاسة العالمي

المواطن - مروة نبيل

ارتبط اسم رجل الأعمال نصر النصر بالعالمي خلال الساعات القليلة الماضية، حيث أكدت تقارير إعلامية أنه سيتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة مجلس الإدارة.

نصر النصر يقترب:

وأكد الإعلامي عايض السعدي، عبر حسابه الخاص على “تويتر”، أن المستشار ورجل الأعمال نصر النصر يعتزم تقديم ملفه الانتخابي لرئاسة العالمي خلال الأربعة أعوام المقبلة، وذلك قبل نهاية الفترة الثالثة من الترشح لانتخابات الأصفر.

وسبق أن أعلن عايض السعدي قبل يومين أن رجل أعمال غير معروف في الساحة الرياضية اقترب من الترشح لرئاسة العالمي، مشيرًا إلى أن هذا المرشح لا زال يُجهز ملفه الانتخابي ويحظى بدعم كبير، ولكنه لم يعلن عن اسمه آنذاك.

نصر النصر:

وتقلد نصر النصر عددًا من المناصب الإدارية القيادية والاستشارية، ومنها؛ نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات السيف للتنمية، رئيس شركة إبصار للاستشارات الإدارية.

كما أن نصر النصر يملك خبرة كبيرة في العمل الإداري بالقطاع الخاص لأكثر من 20 عامًا، وتواجد في عضوية العديد من الشركات سواء المحلية أو العالمية.

وفي حالة تقدم نصر النصر بأوراق ترشحه رسميًّا لرئاسة مجلس إدارة العالمي، ستكون هذه التجربة هي الأولى له في المجال الرياضي، إلا أن خبراته الإدارية ستُساعده في حسم الملفات الهامة بنادي النصر في ظل الدعم الذي يلقاه.

نصر النصر الأقرب لخلافة السويلم:

ويُعد نصر النصر هو الأقرب لخلافة سعود السويلم، خاصة أن الفترة الثالثة لم تشهد تقدم أي مرشح حتى الآن، ويأمل المنتمين للأصفر في حسم هذا الملف سريعًا، لكي يبدأ مجلس الإدارة في إعداد الفريق الأول لكرة القدم لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.