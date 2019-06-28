نصر النصر يُشعل انتخابات العالمي

المواطن - مروة نبيل

اشتعلت انتخابات العالمي خلال الساعات الماضية، فبعد عزوف المرشحين عن الترشح خلال الفترة الماضية، تقدم المستشار القانوني صالح الأطرم بأوراقه، قبل أن يتقدم رجل الأعمال نصر النصر رسميًا.

انتخابات النصر

وشهدت انتخابات العالمي عدم ترشح أي شخص بأوراقه خلال أول فترتين، ما دفع الهيئة العامة للرياضة لفتح فترة ثالثة، ولم يحدث جديد خلال الأيام الأولى، قبل أن يتقدم نصر النصر وصالح الأطرم في الوقت الأخير، ليشتعل سباق الانتخابات.

وأعلنت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية عن تمديد فترة الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة العالمي حتى العاشرة مساء يوم الخميس المقبل، بناء على طلب الأعضاء الذهبيين.

صالح الأطرم

وكسر المستشار القانوني الأطرم حالة الجمود التي صاحبت انتخابات العالمي طوال الفترة الماضية، وقام بتقديم ملف ترشحه، حيث حضر بصحبة الشرفي النصراوي السابق، الأمير جلوي بن سعود الذي أبدى دعمه الكامل له.

وتضم قائمة الأطرم في انتخابات نادي النصر خلال الأربع أعوام المقبلة، عبدالعزيز العويسي نائبًا للرئيس، وفي عضوية مجلس الإدارة كل من؛ إبراهيم الحسينان، محمد الخريجي ومحمد المساعد.

نصر النصر

وفي الوقت الذي توقع فيه الجميع إسدال الستار على انتخابات العالمي بتزكية الأطرم رئيسًا لأربع أعوام مقبلة، تقدم نصر النصر بملف ترشحه، ليصبح التنافس ثنائي على منصب رئيس مجلس إدارة الأصفر.

وجاءت قائمة نصر النصر خلال الأربع أعوام المقبلة، كالتالي؛ سعود بن علي بن عبدالله نائبًا للرئيس، وفي العضوية كل من؛ ضيف الله العتيبي، فايز العنزي، منير حجيج وناصر الجنيدي.

وتُعد هذه التجربة هي الأولى لرجل الأعمال نصر النصر في مجال الرياضة، ولكنه يملك خبرات إدارية كبيرة محليًا وعالميًا، ويأمل أن تساعده في حسم الملفات الهامة في العالمي.