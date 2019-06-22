نهاد المشنوق يرد على أكاذيب وئام وهاب بشأن الـ20 مليون دولار السعودية

نهاد المشنوق يرد على أكاذيب وئام وهاب بشأن الـ20 مليون دولار السعودية

2019/06/22
الساعة 10:39 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد النائب اللبناني نهاد المشنوق، أنه لم ولن يكون موفدًا لأي دولة، ولم يحمل للسياسي وئام وهاب أي عرض من أي جهة أو دولة، وخاصةً المملكة.

وقال المشنوق في بيان له: إن مرةً تلو المرة، يأتي وئام وهّاب على ذكر اسمه ربما لبعث رسالة أو تصفية حساب مع حزب أو طرف أو دولة، ولهذا هو يؤكّد أنه ومع احترامه للمملكة العربية السعودية لم ولن يكون موفدًا لأي دولة، ولم يحمل للسيد وئام وهاب أي عرضٍ من أي نوعٍ من أي جهةٍ أو دولة لا في الماضي ولا في الحاضر وبالتأكيد ليس في المستقبل.

وجاء ذلك ردًّا من المشنوق على تصريحات وهاب التي زعم فيها أنه رفض 20 مليار دولار من المملكة عبر المشنوق سابقًا.



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