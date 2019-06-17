نور الدين أمرابط بعد خسارة المغرب: بهذه الطريقة سننجح

المواطن - محمد سمعه

حرص المغربي نور الدين أمرابط لاعب وسط النصر والمنتخب المغربي على توجيه رسالة تحفيزية للجمهور المغربي وزملائه، وذلك عقب خسارة منتخب المغرب بالأمس أمام منتخب زامبيا وديًا بثلاثية مقابل هدفين.

وكتب نور الدين أمرابط رسالة عبر حسابه الرسمي في الإنستجرام قائلًا: القدوم سويًا هو البداية والمواصلة معًا هو التقدم، والعمل جماعة هو النجاح إن شاء الله.

وسقط منتخب المغرب الأول لكرة القدم في فخ الخسارة في مباراته الثانية وديًا أمام منتخب زامبيا بالأمس بثلاثية مقابل هدفين.

وقبل مواجهة منتخب زامبيا، كان منتخب المغرب خسر من منتخب جامبيا بهدف دون ردّ يوم الثلاثاء الماضي، وذلك قبل استبعاد اللاعب عبد الرزاق حمدالله من قائمة أسود الأطلس المشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 بمصر.

ويشعر جمهور منتخب المغرب بالقلق الشديد وذلك بسبب سوء أداء لاعبي أسود الأطلس في المباراتين أمام منتخبي جامبيا وزامبيا خاصة أن منتخب المغرب يُعد واحدًا من أقوى المرشحين للفوز ببطولة كأس أمم إفريقيا 2019 رُفقة منتخب مصر صاحب الأرض والمنتخب السنغالي والمنتخب الكاميروني بطل نسخة 2017.

ويُذكر أن منتخب المغرب سيخوض أول مباراة له في بطولة كأس أمم إفريقيا ضد منتخب نامبيا يوم الأحد 23 يونيو الجاري حيث ستُقام المباراة على ملعب السلام في مدينة القاهرة المصرية.