نور الدين أمرابط رجل مباراة المغرب ضد ساحل العاج

المواطن - محمد سمعه

تُوج اللاعب المغربي نور الدين أمرابط بجائزة رجل مباراة المغرب ضد ساحل العاج، وذلك بعد مساهمته في فوز منتخب بلاده على منتخب ساحل العاج بهدف دون رد، في الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات بالمجموعة الرابعة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

وصنع نور الدين أمرابط هدف مباراة المغرب ضد ساحل العاج الوحيد، والذي سُجل عبر اللاعب يوسف النصيري في الدقيقة الثانية والعشرين من عمر الشوط الأول من المباراة.

ويذكر أن منتخب أسود الأطلس تأهل إلى دور ثمن النهائي في بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد الفوز في مباراة ناميبيا في الجولة الأولى، والفوز في مباراة المغرب ضد ساحل العاج في الجولة الثانية.

جدير بالذكر أن المنتخب المغربي سيواجه منتخب جنوب إفريقيا في الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات يوم الاثنين المقبل، بينما يواجه منتخب ساحل العاج نظيره منتخب ناميبيا.

وفاز نور الدين أمرابط بلقب الدوري السعودي للمحترفين مع نادي النصر في موسم 2018-2019 بعد موسم مميز للعالمي.

ويذكر أن نور الدين أمرابط مرر 21 تمريرة في مباراة المغرب ضد ساحل العاج، وسدد كرة واحدة على المرمى طوال المباراة.