نيجيرفان برزاني يُؤدي اليمين الدستورية رئيسًا لكردستان العراق
بعد 20 شهرًا من استقالة مسعود برزاني

نيجيرفان برزاني يُؤدي اليمين الدستورية رئيسًا لكردستان العراق

2019/06/10
الساعة 4:47 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أدّى نيجيرفان برزاني، رئيس وزراء كردستان العراق التي تتمتّع بحكم شبه ذاتي، اليمين يوم الاثنين ليتولى بذلك منصب الرئاسة الشاغر منذ 2017 إثر استقالة عمه عقب إخفاق محاولة الاستقلال بالإقليم.

وكان مسعود برزاني أوّل مَن تولى المنصب منذ استحداثه في 2005 بعد عامين من غزوٍ قادته الولايات المتحدة للإطاحة بصدام حسين.

وفاز حزب نيجيرفان برزاني، وهو الحزب الديمقراطي الكردستاني، بأكبر عدد من المقاعد في انتخابات برلمانية جرت قبل ثمانية أشهر وانتخبه البرلمان الجديد لشغل منصب الرئيس الشهر الماضي.

وتنحّى مسعود برزاني، الذي ما زال يتولى رئاسة الحزب، عن منصب الرئيس الذي شغله 12 عامًا في نوفمبر 2017 بعد أقل من شهر على قيادته استفتاء على استقلال الأكراد أثار ردود فعل قوية وأزمة لأكراد العراق.

وظل المنصب شاغرًا منذ ذلك الحين، ووُزعت سلطات الرئيس على رئيس الوزراء والبرلمان والقضاء في ترتيب مؤقت أوجد حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل الرئاسة.



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