نيجيريا تتأهل رسميًا لثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2019

المواطن - محمد سمعه

تمكّن المنتخب النيجيري من الفوز على منتخب غينيا الاستوائية بهدف دون ردّ في إطار لقاءات الجولة الثانية من المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم إفريقيا 2019 والمُقامة في مصر.

ملخص الشوط الأول

ومع بداية الشوط الأول من مباراة نيجيريا وغينيا، حاول المنتخب النيجيري على فترات صنع الهجمات من أجل تسجيل الهدف الأول في شباك المنتخب الغيني.

ولم يحدث أي جديد، حتى انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين نيجيريا وغينيا.

ملخص الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني، لم يستسلم المنتخب النيجيري وظل يُقاتل بقوة من أجل إحراز الهدف الأول، حتى تمكن اللاعب كينيث أوميريو من إحراز الهدف الأول لـ منتخب نيجيريا في شباك غينيا بضربة رأسية متقنة في الدقيقة الثالثة والسبعين.

لم يتمكن منتخب غينيا من إحراز هدف التعادل، لتنتهي المباراة بفوز المنتخب النيجيري وتأهله بشكل رسمي لدور ثمن النهائي في بطولة كأس أمم إفريقيا.

أصبح رصيد المنتخب النيجيري بعد الفوز ست نقاط في صدارة المجموعة الثانية، أما منتخب غينيا فيتواجد في المركز الثاني برصيد نقطة.

سيواجه منتخب نيجيريا، نظيره منتخب مدغشقر في الجولة الثالثة يوم الأحد المقبل، أما منتخب غينيا فسيواجه منتخب بوروندي يوم الأحد المقبل أيضًا.

سبق للمنتخب النيجيري الفوز ببطولة كأس أمم إفريقيا في عام 2013 على حساب منتخب بوركينا فاسو.