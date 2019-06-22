نيجيريا تهزم بوروندي بشق الأنفس في كأس أمم إفريقيا 2019

المواطن - محمد سمعه

تمكن المنتخب النيجيري من تحقيق الفوز بصعوبة على حساب منتخب بوروندي بهدف دون رد، في الجولة الأولى من المجموعة الثانية بـ بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 والمُقامة حاليًّا في مصر.

ولم ينجح منتخب نيجيريا في إحراز أي أهداف في الشوط الأول أمام منتخب بوروندي في ظل تطور هجومي كبير من قبل المنتخب البوروندي والذي حاول في أكثر من مناسبة إحراز الهدف الأول له في شباك منتخب نيجيريا.

وانتهى الشوط الأول من مباراة نيجيريا وبوروندي بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

وفي الشوط الثاني استمر المنتخب النيجيري يحاول من أجل إحراز الهدف الأول، حتى تمكن اللاعب أوديون إيغالو من إحراز الهدف الوحيد لـ منتخب نيجيريا في الدقيقة السابعة والسبعين بطريقة جميلة.

وانتهت المباراة بفوز منتخب نيجيريا بهدف دون رد، ولكن بصعوبة بالغة.

وسيواجه منتخب نيجيريا في الجولة الثانية منتخب غينيا يوم الأربعاء المقبل، بينما يُواجه منتخب بوروندي نظيره مدغشقر يوم الخميس المقبل.

ويملك منتخب نيجيريا حاليًّا ثلاث نقاط في صدارة المجموعة الثانية مؤقتًا، بينما يتواجد منتخب بوروندي في المركز الرابع بدون أي رصيد من النقاط.