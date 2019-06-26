نيجيريا ضد غينيا .. روهر يشيد بمستوى أحمد موسى

المواطن - مروة نبيل

ظهر أحمد موسى بمستوى مميز خلال مباراة نيجيريا ضد غينيا في كأس الأمم الإفريقية “الكان 2019″، ليحصل على إشادة خاصة من مدرب النسور الخضراء، الألماني جيرونوت روهر.

أحمد موسى يتألق:

وشارك نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، أحمد موسى، بشكل أساسي خلال مباراة نيجيريا ضد غينيا التي أُقيمت، مساء يوم الأربعاء، على إستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في الكان 2019.

وأثنى روهر على أداء لاعبي نيجيريا ضد غينيا في البطولة الإفريقية، خاصة النجم أحمد موسى، مؤكدًا أنه كان في حالة مميزة للغاية، ولم يكن بهذا المستوى في المواجهة السابقة.

وواصل مدرب منتخب النسور الخضراء الإشادة بمستوى نجم نادي النصر في مباراة نيجيريا ضد غينيا قائلًا: “أحمد موسى كان في كامل جاهزيته، وساعد زملاءه على تحقيق الفوز”.

نيجيريا ضد غينيا:

وعانى منتخب النسور الخضراء كثيرًا في مباراة نيجيريا ضد غينيا بثاني جولات كأس الأمم الإفريقية 2019، وظل التعادل السلبي حاضرًا حتى الدقيقة 73 من أحداث الشوط الثاني.

وتمكن مدافع نادي ليجانس الإسباني، كينيث أوميريو من إحراز هدف مباراة نيجيريا ضد غينيا الوحيد، ليمنح النسور الخضراء الفوز الثاني على التوالي، ويضمن التأهل رسميًّا إلى منافسات الدور التالي من كأس الأمم الإفريقية.

وبعد مباراة نيجيريا ضد غينيا في ثاني جولات الكان 2019، يستعد النسور الخضراء لمواجهة منتخب مدغشقر، مساء يوم الأحد المقبل، في إطار مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.