نيمار: لا أريد اللعب في سان جيرمان

المواطن - مروة نبيل

أعلن البرازيلي نيمار دا سيلفا عن رغبته في الرحيل عن صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال نيمار خلال تصريحاته لصحيفة “موندو” الإسبانية: “لا أريد أن ألعب هنا بعد الآن، أريد العودة لبرشلونة مجددًا”.

وجاءت تصريحات نيمار ردًا على انتقادات رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ناصر الخليفي ضد النجم البرازيلي، وتأكيده على موافقته على بيع اللاعب في حالة وصول عرض مالي مناسب.

وكان ناصر الخليفي قد شنّ هجومًا عنيفًا على نيمار مؤخرًا، وقال: “لم يُرغمه أحد على التوقيع هنا، ولم يدفعه أحد، لقد جاء للانضمام لمشروعنا”.

وأكّدت تقارير صحافية برازيلية، أن نيمار بدأ بالبحث عن منزل جديد في مدينة برشلونة الإسبانية، في إشارة إلى إمكانية عودته لصفوف الفريق الكتالوني.

يُذكر أن نيمار انضمّ إلى فريق باريس سان جيرمان في صيف 2017، قادمًا من برشلونة بعدما دفع النادي الفرنسي قيمة الشرط الجزائي في عقد النجم البرازيلي والتي تُقدر بـ222 مليون يورو.