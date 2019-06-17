نيمار يتحرك للعودة إلى برشلونة

المواطن - مروة نبيل

يسعى نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي نيمار دا سيلفا، للعودة إلى صفوف برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكدت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن بيني زاهافي، الوكيل المسؤول عن نقل نيمار من برشلونة لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، يشرف على الصفقة لإعادة النجم البرازيلي إلى الفريق الكتالوني من جديد.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن زاهافي المقرب من عائلة نيمار منذ أن كان لاعبًا في صفوف سانتوس البرازيلي، بدأ محادثات مع الأطراف المهتمة بعودة نجم سان جيرمان إلى إسبانيا.

وجاء ذلك بعد تعليقات رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ناصر الخليفي حول عدم رغبته في مزيد من الدراما في غرفة الملابس، ليفتح الباب أمام نيمار لمغادرة النادي الباريس.

ويُعد برشلونة أحد أبرز المهتمين بضم نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية، وقد تتسبب صداقته القوية مع ثنائي الفريق الكتالوني، ليونيل ميسي ولويس سواريز، في حسم عودته إلى البارشا مجددًا.

وشددت الصحيفة الفرنسية على أنها لا تستبعد إجراء برشلونة لصفقة تبادلية من أجل الحصول على خدمات نيمار، في ظل حاجته إلى خفض قيمة الصفقة.