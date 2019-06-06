نيوم الواعدة تجذب نجوم العاصوف وهايبر لوب في مهرجان العيد

المواطن - أحمد العطوي - تبوك

أقيم في منتجع حياة شرما بمنطقة نيوم مساء أمس مهرجان العيد بحضور عددٍ من الفنانين السعوديين الذين أسعدوا الجمهور بمشاركتهم في الاحتفالات.

وكان من بين الحضور الفنان عبدالله السناني أحد أبطال مسلسل العاصوف والفنان الكوميدي أحمد العليان والفنان المميز بمسلسل هايبر لوب عبدالله الزهراني والفنان الغنائي حسن بقاش والفنان المسرحي والمخرج خالد الحربي وعدد من الإعلاميين وحضور من أهالي المنطقة.

وقدم من خلال المهرجان والذي قدمه فريد القحطاني العديد من الفقرات المتنوعة بهدايا قيمة قدمها رجل الأعمال خالد كساب، وشملت هذه الفعاليات للكبار والصغار من الجنسين.

وعبر الفنانون المشاركون في الفعاليات عن سعادتهم وهم يشاركون أهالي تبوك فرحة العيد في منطقة نيوم “الواعدة والحالمة والتي ستكون بالقريب منطقة جذب سياحية عالمية برؤية ومتابعة واهتمام من ولي العهد.

من جانبه قدم الفنان الحربي شكره وتقديره للفنانين على حضورهم لاحتفالات العيد بتبوك بالرغم من مشاغلهم المتعددة وارتباطاتهم العائلية بعيد الفطر المبارك.

إلى ذلك عبر عددٌ من المواطنين عن فرحتهم بمشاركة نجوم الكوميديا معهم في أفراح العيد بتبوك مؤكدين بأنهم يتطلعون لمثل هذه المشاركات بشكل سنوي.