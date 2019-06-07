هديتان من فهد بن نافل وقرار يُصحح أوضاع الهلال

المواطن - محمد سمعه

دخل رجل الأعمال فهد بن نافل دائرة المرشحين لرئاسة نادي الهلال، خلال الفترة المقبلة، بعدما كشفت الهيئة العامة للرياضة عن اللائحة الأساسية لإجراء الانتخابات في الأندية.

وانضم فهد بن نافل إلى الأمير سعود بن تركي وفواز المسعد أمين عام نادي الهلال سابقًا للتنافس على الفوز بكرسي رئاسة أزرق العاصمة ولمدة أربع سنوات.

هديتان من فهد بن نافل:

ويذكر أن تقارير صحفية ذكرت أن فهد بن نافل سيقوم بتعيين المدرب الدنماركي مايكل لاودروب نجم برشلونة الإسباني السابق كمدرب لـ الهلال في حال فاز برئاسة النادي.

وأشارت تقارير أخرى إلى نية فهد بن نافل استقدام سعود كريري نجم الكرة السعودية السابق للعمل في إدارة نادي الهلال خلال الفترة المقبلة.

قرار على خلفية الترشح:

وعلى خلفية ترشح رجل الأعمال فهد بن نافل لرئاسة الهلال، أوضحت تقارير إخبارية أن نادي الهلال سيتجه إلى إيقاف جميع المفاوضات الخاصة بالتعاقد مع لاعبين جدد إلى حين الانتهاء من عقد الجمعية العمومية للنادي.

وقبل ترشح فهد بن نافل لرئاسة الهلال، كان الأمير محمد بن فيصل تقدم باستقالته من رئاسة الزعيم في شهر إبريل الماضي، وذلك عقب الخسارة من نادي التعاون بثنائية دون رد في الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الماضي.

ويطمح فهد بن نافل في حال فاز برئاسة الهلال إلى إعادة الاستقرار الإداري والاستقرار الفني للفريق الأول لكرة القدم من أجل المنافسة على البطولات المحلية في الموسم المقبل 2019- 2020.

وحصل فهد بن نافل على بكالوريوس في الدراسات الريادية وريادة الأعمال من إحدى جامعات الولايات المتحدة الأمريكية.

التنافس من أجل مرحلة جديدة:

ويذكر أن فهد بن نافل سيتنافس مع سعود بن تركي وفواز المسعد على كرسي رئيس النادي خلفًا لـ عبدالله الجربوع، والذي تولى رئاسة النادي مؤقتًا بتكليف من الهيئة العامة للرياضة بعد قبول استقالة محمد بن فيصل.