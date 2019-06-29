هذا ما قاله ترامب في قمة العشرين عن المملكة وولي العهد والعقوبات ضد إيران وتهديده لتركيا

المواطن - الرياض

شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال لقائه، اليوم السبت، مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على أهمية دور المملكة في مكافحة الإرهاب.

وقال ترامب لولي العهد، في مستهل لقاء جمعهما على الإفطار على هامش قمة العشرين المنعقدة بمدينة أوساكا في اليابان: “العالم كله ممتن لجهود السعودية في مكافحة الإرهاب”.

وأضاف: “لقد بذلتم جهداً هائلاً في هذا المجال”. وتابع: “كل الأموال التي كانت تذهب لمجموعات لا نحبها توقفت. وأنا أُقدر ذلك كثيراً. العالم كله يقدر حقًا ما فعلته السعودية في مجال مكافحة الإرهاب ومموليه”.

إلى ذلك، أفاد البيت الأبيض، في بيان لاحق السبت، أن ترامب ناقش مع الأمير محمد بن سلمان دور السعودية في ضمان استقرار الشرق الأوسط.

وعن لقائه مع ولي العهد قال ترامب: “شرف لي أن ألتقي ولي العهد وهو صديق فعل الكثير لبلاده”، مشيراً إلى أن التعاون بين البلدين خلق فرص عمل كبيرة في أميركا.

ترامب يهادن الصين

وفيما يتعلق بالتوتر مع الصين، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مؤتمر صحافي في ختام قمة العشرين التي عقدت على مدى يومين في مدينة أوساكا اليابانية، أن بلاده لن تفرض رسوماً جديدة على الصين، لكنه أضاف أن إدارته لن تلغي الرسوم السابقة.

إلى ذلك، أوضح أنه مستعد للمضي قدماً في التفاوض مع الصين، مضيفاً: “الصين لديها رغبة حقيقية في التوصل لاتفاق معنا”.

وفي ما يتعلق بملف هواوي، قال: “اتفقت مع الصين على رفع الحظر عن هواتف هواوي”.

أما في ما يتعلق بالشأن الاقتصادي الداخلي، فأكد ترامب أن سياسته حققت أرقاماً جيدة في خفض معدلات البطالة في أميركا.

يذكر أن وكالة “شينخوا” الرسمية كانت أفادت في وقت سابق بأن البلدين سيستأنفان المفاوضات “على أساس المساواة والاحترام المتبادل”.

كما أشارت إلى أن الرئيس الصيني أبلغ نظيره الأميركي بأنه يأمل بأن تُعامل الولايات المتحدة الشركات الصينية بشكل منصف.

ترامب يتوعد إيران بمزيد من العقوبات

في سياق الأزمة مع إيران، أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحافي عقده، السبت، عقب ختام قمة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، أن الولايات المتحدة تملك لائحة بعشرات الأهداف المحتملة في إيران، في إشارة إلى احتمال توجيه ضربة عسكرية.

وأضاف: إيران تسعى حالياً لإبرام اتفاق جديد مع الولايات المتحدة. كما اعتبر أن إدارة الرئيس السابق باراك أوباما ساهمت في إقدام إيران على تمويل الإرهاب.

وكان ترامب، أكد قبل يومين أن الولايات المتحدة ستكون في موضع قوة في حال اندلعت حرب مع إيران، مشيراً إلى أنها لن ترسل قوات برية للمشاركة في النزاع الذي أكد أنه “لن يطول كثيراً”، لكنه أعرب في مقابلة أجرتها معه “بزنس فوكس نيوز” عن أمله بـ”ألا يحصل ذلك”. وأضاف: “لكننا في وضع قوي للغاية في حال حدوث شيء ما. نحن في وضع قوي للغاية. ولن تطول الحرب كثيراً. ولا أتحدث هنا عن إرسال جنود على الأرض”.

كما شدد على أي هجوم إيراني ضد مصالح أميركا سيقابل بقوة كبيرة وكاسحة لدرجة الإزالة من الوجود، مضيفاً أن القادة الإيرانيين أنفقوا أموال الشعب الإيراني على الإرهاب، ولا يفهمون إلا لغة القوة.

ورداً على سؤال خلال مؤتمره الصحافي اليوم في أوساكا، حول إمكانية تخفيف العقوبات على إيران، وما إذا كانت تلك المسألة طرحت خلال اللقاءات الجانبية التي عقدت على هامش قمة العشرين، أجاب ترامب: تواصلت معي مجموعة من الدول في هذا الشأن، لا سيما فرنسا التي أكدت أن لديها علاقات تجارية مع إيران، من أجل تخفيف العقوبات، وأنا حقاً لا أمانع التحدث مع أي جهة”، دون أن يوضح المقصود.

إلا أن الرئيس الأميركي كان قد أكد أكثر من مرة أنه لا يسعى إلى الحرب مع إيران، وأنه مستعد للتفاوض دون أي شروط مسبقة.

إلى ذلك، كرر ترامب موقفه الثابت من مسألة السلاح النووي، قائلاً: “تأكدوا أننا لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي”.

ترامب يهدد تركيا حال شراء صواريخ S400

وفيما يتعلق بالعلاقات مع تركيا حال شراء صورايخ S400 الروسية، أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لنظيره التركي، رجب طيب أردوغان، أن عملية شراء أنقرة لمنظومة صواريخ “إس-400” الدفاعية الروسية تعد “مشكلة”، وذلك خلال اجتماع عقد على هامش قمة مجموعة العشرين السبت.

كما أكد خلال مؤتمر صحافي لاحق بختام قمة العشرين، أن عقوبات أميركية ستفرض على تركيا إذا استمرت بشراء S400.

كما قال إن الخطأ في أزمة منظومة إس 400 لا يقع على عاتق تركيا، مضيفاً “أنقرة توجهت لشراء S-400 بعد رفض إدارة أوباما بيع منظومة باتريوت لها”.

يذكر أن واشنطن أعربت مراراً عن معارضتها للصفقة، وأمهلت تركيا حتى 31 تموز/يوليو للتخلي عنها، إذ اعتبرت أن شراء أنقرة للمنظومة الروسية يتعارض مع مشاركتها في برنامج مقاتلات “إف-35” الأميركي.

كما شدد ترامب على هذا الموقف خلال المحادثات التي أجراها مع أردوغان في مدينة أوساكا اليابانية حيث تنعقد قمة مجموعة العشرين.