هذه أسباب ارتفاع درجات الحرارة

المواطن - الرياض

أوضح خبير الأرصاد الجوية والطقس حسن كراني، أسباب ارتفاع درجات الحرارة، مشيرًا إلى أن هناك عدة نظريات تُشير إلى ذلك.

وقال كراني: إن أبرز النظريات بشأن ارتفاع درجات الحرارة هي الغازات الدفيئة، وهي:

1- بخار الماء.

2- ثاني أكسيد الكربون.

3- الميثان.

4- الأوزون.

وأكد كراني أن تلك الغازات الناتجة عن الممارسات البشرية أدت وتؤدي لارتفاع درجات الحرارة.

وفي وقت سابق، وجه الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة “تسميات” عبدالعزيز الحصيني، عدة نصائح مهمة للتخفيف من آثار فصل الصيف على الإنسان.

وقدم الحصيني نصائحه التي جاءت كما يلي: (ارتدِ ملابس قطنية خفيفة ساترة، وتجنب التعرض لأشعة الشمس من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 4 عصرًا، ويجب استعمال الشماسي أو الشماغ).

وشدد الحصيني على ضرورة الاستحمام بكثرة، مع الإكثار من شرب الماء والابتعاد عن الماء شديد البرودة، وأخيرًا الجلوس والنوم في مكان معتدل في حرارته قدر الإمكان.