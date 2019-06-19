هذه الأطعمة تساعد على استعادة النشاط

المواطن - الرياض

قالت الدكتورة فداء شاتيلا، خبيرة التغذية العلاجية، إن الشعور الدائم بالتعب والإرهاق يأتي نتيجة إهمال الرياضة والتغذية السليمة وعدم أخد القسط الكافي من النوم، لافتة إلى أن الانيميا والسكري واضطراب الغدة الدرقية تؤدي إلى الشعور بالإرهاق والتعب.

وأضافت شاتيلا، بحسب قناة الغد العربي، أن عدم شرب المياه بالشكل الكافي قد يدفعك للشعور بالتعب والإرهاق، موضحًة أن المياه تعمل على تعويض الجسم بالمعادن والفيتامينات.

وأشارت إلى أن وجبة الإفطار أهم وجبة في اليوم ففي حالة عدم حصول الجسم على احتياجاته الأساسية من المواد الغذائية كالبوتاسيوم والبروتينات والمعادن وبعض العناصر الأخرى المقاومة للإجهاد، قد يؤدي هذا إلى سوء الهضم والذي سينتج عنه أعراض مرضية مثل الخمول والهذيان، موضحة أن الشوفان والمكسرات والفواكه المجففة والموز أطعمة مخصصة لرفع الطاقة ورفع معدلات الجسم من النشاط.

وأكدت أن تناول الكافيين بكميات كبيرة يؤثر على الجسم، لافتة إلى أن الجسم يحتاج يوميًا إلى فنجان أو أثنين من القهوة على الأكثر ولا يفضل تناولها على الريق.