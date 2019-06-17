هذه البنوك تدعم ميزة Apple Pay عبر مدى

المواطن - الرياض

منذ مطلع الشهر الجاري ارتفع عدد البنوك السعودية التي تُفعل ميزة الدفع بواسطة بطاقاتها البنكية عبر خدمة Apple Pay للدفع بالأجهزة الذكية العاملة بنظام ios التابعة لشركة Apple إلى 9 بنوك.

وتشمل البنوك التي تفعل خدمة Apple Pay كلاً من بنك البلاد، البنك السعودي للاستثمار، البنك السعودي الفرنسي، بنك ساب، البنك الأهلي، مصرف الراجحي، مصرف الإنماء، بنك الرياض.

خدمة واسعة النطاق

هذه البنوك تخدم أكثر من 85٪؜ من عملاء القطاع المصرفي من حاملي البطاقات البنكية.

ويُعتبر هذا العدد الكبير من البنوك التي تمكّنت من تفعيل خدمة Apple pay في وقت قياسي؛ من الإنجازات التي تُحسب للمملكة، وذلك بفضل البنية التحتية الموحدة لمدفوعات الأجهزة الذكية التي طورتها المدفوعات السعودية من خلال نظام المدفوعات الوطني مدى الذي تُشرف عليه تنظيمياً مؤسسة النقد العربي السعودي.

مدفوعات الأجهزة الذكية

واستثمرت مدى في تطوير البنية التحتية لمدفوعات الأجهزة الذكية عبر بناء المنصة الوطنية للترميز التي تستبدل بيانات البطاقة (بما فيها رقمها المكون من 16 خانة) بمعرف رقمي عشوائي يعرف باسم (Token أو رمز)، وذلك بهدف حماية معلومات حساب حامل البطاقة البنكية.

وخلال عملية الدفع سواء عبر الأسواق أو المتاجر الإلكترونية، يتم استعمال “الرمز” لإتمام العملية بدلاً من المعلومات الحقيقية للبطاقة، وهو ما يوفر للعملاء أعلى معايير الأمان العالمية في مجال المدفوعات الرقمية. وتشمل هذه المنصة أيضاً تقنيات الترميز الخاصة بشركات الدفع العالمية (فيزا وماستر كارد) وهو ما ساهم في تمكين وتسهيل ربط البنوك السعودية بتطبيقات الدفع عبر الأجهزة الذكية مثل Apple Pay ومدى Pay وكذلك سيساهم في سهولة دخول أي من التطبيقات العالمية الأخرى مثل Google Pay، وSamsung Pay، متى ما عُقِدت اتفاقيات تجارية مع البنوك المصدرة للبطاقات لترميز بطاقاتها عبر هذه التطبيقات.

مرحلة استعداد مكثفة

ويُمثل هذا الإنجاز إضافة جديدة إلى سجل المملكة المتقدم في ما يخص تطوير بيئات الدفع الرقمي، إذ سبقت إطلاق خدمة Apple Pay مرحلة استعداد مكثفة شملت تحقيق عدد من المبادرات الهادفة بشكل رئيسٍ إلى تهيئة بيئة الدفع في المملكة لتكون على أتمّ قدرة لقبول هذا النوع من العمليات عند البدء بإطلاقها، فقامت مدى منذ بدايات العام 2017م بالتنسيق مع البنوك المحلية لنشر أجهزة نقاط البيع الداعمة لتقنية الاتصال قريب المدى (Near field communication NFC) أو ما يُعرف تجارياً بخدمة مدى أثير ضمن منافذ البيع التجارية، وهي التقنية الأساسية التي تعتمد عليها مدفوعات الأجهزة الذكية.

ونجحت مدى في نشر هذه التقنية على نطاقٍ واسع حتى أصبحت اليوم متوفرة في 92٪؜ من مجمل عدد الأجهزة في الأسواق، بالإضافة إلى تعاون البنوك في إصدار ما يزيد عن 12 مليون بطاقة بنكية داعمة لهذه التقنية، وهي الخطوات التي نتجت عنها جاهزية كافة القطاعات التجارية المتعاملة بأجهزة نقاط البيع لتفعيل الخدمة وقت الإعلان عنها في شهر فبراير السابق ومعرفة العملاء الأفراد بالخدمة قبل طرحها، وهو ما ساهم بنجاح إطلاق الخدمة وتبنيها السريع من قبل العملاء والمتاجر.