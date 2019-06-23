هزيمة وفضيحة .. مرشح المعارضة يقهر رجل أردوغان في انتخابات إسطنبول للمرة الثانية

المواطن - متابعة

اعترف مرشح حزب العدالة والتنمية التركي بن علي يلدرم بتقدم منافسه إمام أوغلو في انتخابات إسطنبول للمرة الثانية في الانتخابات التي سعى أردوغان من أجل إعادتها.

وكان أوغلو حسم الانتخابات في إسطنبول وفاز بمنصب رئيس البلدية في الانتخابات المحلية التي أُجريت في 31 مارس الماضي.

وتسبّب هذا الفوز في صدمة لأردوغان وحزبه، فتمّ انتزاع هذا الفوز منه بقرار من اللجنة العليا للانتخابات بعد 18 يوماً فقط من تسلمه منصبه، حيث سعى أردوغان باستماتة من أجل الطعن على الانتخابات، وبالفعل تم إعادة الانتخابات لتكون وصمة عار في جبين الديمقراطية التي يتغنى بها أردوغان.

وقاد أكرم إمام أغلو، المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، حملته الانتخابية للمرة الثانية تحت شعار كل شيء سيصبح جميلاً جداً.

واجتذبت حملته أعداداً ضخمة من المتطوعين والمتبرعين، حيث بلغت حصيلة التبرعات في أول أسبوع، عقب قرار لجنة الانتخابات، أكثر 15 مليون ليرة (نحو 2.5 مليون دولار)، فضلاً عن تضاعف أعداد المتطوعين إلى 150 ألفاً مقابل 16 ألفاً في الجولة الأولى للانتخابات.