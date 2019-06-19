هكذا تحمي طفلك من أشعة الشمس

المواطن - متابعة

قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية: إن بشرة الأطفال الصغار حساسة للغاية وتحتاج إلى حماية كافية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة خلال فصل الصيف.

وأوضح المركز الألماني أن الأطفال يحتاجون إلى كريم واقٍ من أشعة الشمس ذي مُعامل حماية (SPF) لا يقل عن 20، وإن كان من الأفضل أن يكون 50. ويراعى وضع الكريم قبل التعرض لأشعة الشمس بنحو نصف ساعة.

وإلى جانب الكريم الواقي من أشعة الشمس ينبغي أيضًا حماية الطفل بواسطة غطاء للرأس ومؤخرة الرقبة وملابس ذات أكمام طويلة قدر الإمكان وسروال بدلًا من الشورت.

وبشكل عام ينبغي أن يبقى الأطفال الصغار في الظل وتجنب التعرض لأشعة الشمس الساطعة، خاصة خلال الفترة بين الساعة 11 والساعة الثالثة عصرًا.