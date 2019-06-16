هكذا رد الأمير محمد بن سلمان على اتهامات أردوغان والأتراك

المواطن - الرياض

أكّد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن المملكة لديها هدف لن تحيد عنه، وهو خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وتحقيق أمن واستقرار الوطن ورخاء الشعب السعودي.

وحول المهاترات والتصريحات غير المسؤولة التي تصدر من بعض المسؤولين الأتراك، والتي تهاجم المملكة قال ولي العهد خلال حواره اليوم مع صحيفة الشرق الأوسط : فيما يتعلق بتصريحات بعض المسؤولين الأتراك تجاه المملكة، فالمملكة بوصفها حاضنة الحرمين الشريفين تسعى لأن تكون علاقاتها قوية مع كل الدول الإسلامية، بما فيها تركيا، وهذا أمر مهم لمصلحة المنطقة بشكل عام والعمل الإسلامي المشترك بشكل خاص.

وتابع ولي العهد : نحن في المملكة نعمل على خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وتحقيق أمن واستقرار وطننا ورخاء شعبنا، وليس الدخول في مناكفات تضرّ مصالح وطننا والعالم الإسلامي. ونحن ماضون في تحقيق هذه الأهداف من دون التفات لما يصدر من البعض لأسبابهم الداخلية التي لا تخفى على أحد.

وبخصوص استعمال تركيا موضوع المواطن جمال خاشقجي كذريعة لمهاجمة المملكة قال ولي العهد : جمال خاشقجي هو مواطن سعودي، ولا شكّ أن ما تعرض له أمر مؤلم ومُؤسف، ولقد اتخذنا في المملكة الإجراءات كافة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة، وتمت إحالة المتهمين إلى القضاء.

وأضاف وليّ العهد أن القضاء في المملكة سلطة مستقلة ليس لأحد التدخل فيها، ونحن نواجه أي حدث بحزم ومن دون تردد، وباتخاذ الخطوات الكفيلة بتحقيق العدالة وإصلاح مكامن الخلل ومنع تكرار الأخطاء من دون أن نلتفت لأي مزاعم واتهامات من هنا أو هناك.