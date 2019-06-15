هكذا ناقش ترامب تأمين مضيق هرمز للرد على تهديدات إيران

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

سلطت صحيفة لوس أنجلوس الأمريكية، الضوء على النقاشات الدائرة منذ يومين داخل البيت الأبيض للرد على التهديدات الإيرانية المستمرة في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز، والتي تمثل واحدة من أهم الممرات الملاحية في العالم خلال الوقت الحالي.

وأشارت الصحيفة إلى الجلسات التي عقدت في البيت الأبيض، مساء أمس الجمعة، وشهدت مناقشات حول عدد من الخيارات والتوجهات التي يمكن أن تراهن عليها الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة المقبلة للمساعدة في تأمين الممرات الملاحية التجارية، التي تشهد مرور 40% من حركة النفط العالمية المحمولة بحرًا.

وحددت الصحيفة الخيارات التي تمت مناقشتها بالبيت الأبيض، والتي تنوعت ما بين أمنية وعسكرية ودبلوماسية، وذلك في إطار عزم واشنطن للحفاظ على حرية الملاحة.

خطة عسكرية

على الرغم من محاولة الولايات المتحدة تجنب التصعيد، فإن وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة، باتريك شاناهان، أكد أن هناك إعداداً لخطة عسكرية كاملة لاتباعها في الوقت المناسب.

وقال شاناهان إن تلك الخطة ستكون مقترنة بمحاولة إيران إغلاق مضيق هرمز أو حال تكرار الحوادث الإرهابية على غرار استهداف ناقلات النفط خلال الفترة الماضية.

تأمين الناقلات

وأوضحت الصحيفة أن من بين القرارات التي ناقشها البيت الأبيض مرافقة قوة عسكرية للناقلات التجارية أثناء مرورها في مضيق هرمز، وذلك لضمان عبورها بسلام من الممر.

ومن بين المقترحات، كان رفع الناقلات للعلم الأمريكية حتى تضمن حماية الأسطول التابع للولايات المتحدة قبالة السواحل الإيرانية.