هلالييون_نرفض_لوسيسكو .. جمهور الأزرق يكشف سبب الرفض ويُحدد البديل

المواطن - محمد سمعه

انتشرت تقارير صحافية في الفترة الأخيرة، تؤكد اهتمام إدارة نادي الهلال بالتعاقد مع المدرب الروماني رازفان لوسيسكو، المدير الفني لفريق باوك اليوناني؛ لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بأزرق العاصمة قبل انطلاق موسم 2019-2020.

جمهور الهلال يكشف سبب الرفض:

وبمجرد كشف اسم المدرب المحتمل لتدريب نادي الهلال، أبدى الجمهور الهلالي اعتراضه على قدوم المدرب رازفان لوسيسكو عبر إطلاق وسم ” #هلالييون_نرفض_لوسيسكو ” عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وقال محمد أحد مشجعي الهلال عبر حسابه في تويتر: فكرة التعاقد مع مدرب يُدرب في الدوري اليوناني غير منطقية، دياز موجود ومتوفر ويعرف الدوري والفريق، دياز كذلك من أفضل المدربين الذين مروا على تاريخ الهلال، عودة دياز أفضل بمليون مرة.

بينما قال الزعيم الهلالي عبر تويتر: عندك دياز متاح وينتظر بس حركة منك وتتعاقد مع لوسيسكو سلامات، وإذا ما تبي دياز عادي أي مدرب غير لوسيسكو.

نجم برشلونة السابق مُرشح لتدريب الهلال:

وكانت تقارير صحافية ذكرت أن فهد بن نافل وعد جمهور الهلال بالتعاقد مع المدرب الدنماركي مايكل لاودروب، نجم نادي برشلونة الإسباني السابق، في حال فاز برئاسة الهلال.

وبعدما أصبح فهد بن نافل رئيسًا لـ الهلال بات مُطالبًا بالتعاقد مع مدرب عالمي لتحقيق النتائج الإيجابية للزعيم في الموسم الجديد 2019-2020.

وكان الأرجنتيني رامون دياز درب نادي بيراميدز المصري مؤخرًا ورحل بعد فترة قصيرة مع الفريق المصري، وسبق لرامون دياز تدريب نادي الهلال ونادي الاتحاد في الدوري السعودي.