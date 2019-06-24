هل تشمل مزايا الإقامة المميزة حق الزواج من الجنسية السعودية؟

المواطن - الرياض

تفاعل مركز الإقامة المميزة مع العديد من الاستفسارات بشأن الحقوق والمزايا التي يتيحها نظام الإقامة المميزة، ومن هذه الاستفسارات هل بإمكان حامل الإقامة المميزة الزواج من الجنسية السعودية.

وأوضح مركز الإقامة المميزة، في بيان عبر موقع الرسمي أن الحقوق والمزايا التي سيتمتع بها حامل الإقامة المميزة لم تتضمن حق الزواج من الجنسية السعودية، حيث إن ذلك يخضع للشروط التي تصدرها الجهات المختصة.

الجدير بالذكر أن مركز الإقامة المميزة، بدأ بالأمس، استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة السعودية من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة “سابرك” (هنا الرابط).

ويتطلع المركز لخدمة الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة السعودية من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة “سابرك”، التي يستطيع من خلالها المتقدم رفع جميع الوثائق المطلوبة والسداد الإلكتروني للمقابل المالي المخصص للإجراءات، كما توفر المنصة تعريفاً بالنظام والمركز.

ويقدم المركز نوعين من الإقامة المميزة السعودية، الأول الإقامة المميزة الدائمة بمقابل مالي يدفع مرة واحدة مدى الحياة، والنوع الثاني الإقامة المميزة المحددة بمقابل مالي يدفع سنوياً، وتتيح للمقيم مزايا عديدة.